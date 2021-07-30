Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Банк «Авангард» обратился с банкротными претензиями к ООО «Кингисеппский стекольный завод» из Ленобласти. Иск пока арбитражем Санкт-Петербурга и Ленинградской области не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление поступило в суд 28 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 86 804 700,21 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан путем реорганизации в форме преобразования в ноябре 2014 года. Уставный капитал предприятия составляет 30 млн рублей. Единственным владельцем является белизская фирма «Нептун эдженси лимитед». На заводе работают почти 350 человек. Директор — Алексей Налимов.

В активе предприятия более 99% доли в ООО «Сергиево-Посадский стеклотарный завод» и ООО «Великодворский стеклотарный завод». Оба предприятия находятся под наблюдением.