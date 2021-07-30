Ереван, , 03:07 — REGNUM Беспилотник противника попытался нарушить воздушную границу Армении и был сбит, сообщил 29 июля пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

В беседе с местным изданием factor. am он ответил на вопрос, действительно ли в Гегаркуникской области были сбиты беспилотные летательные аппараты.

«Противник попытался нарушить воздушную границу Армении», — сказал Асатрян, добавив, что попытка была пресечена.

Ранее мэр Вардениса Арам Мелконян сообщал тому же изданию, что в Гегаркуникской области слышали взрыв. Он предположил, что военные уничтожили беспилотник.

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