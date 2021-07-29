Москва, 30 июля, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Запасов воды в Крыму в 2021 году достаточно для обеспечения нужд местного населения и туристов, сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов РФ (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В Симферополе и Севастополе дефицит воды бывает только в маловодные периоды, прошлый год в этом смысле был беспрецедентным. Сейчас запасов в водохранилищах, даже без учета притока, достаточно как для жителей региона, так и для отдыхающих», — сказал он в интервью «Российской газете».

Кириллов напомнил, что подача воды на полуостров была прекращена киевскими властями в 2014 году. За это время в 22 населенных пунктах Крыма пробурили больше 30 скважин, нашли и обследовали 11 месторождений подземных вод.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн рублей на обеспечение надёжного водоснабжения Крыма. Деньги будут направлены на обвязку скважин для питьевой воды, которые были разведаны в 2021 году.