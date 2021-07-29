Красноярск, 30 июля, 2021, 02:23 — ИА Регнум. В пятницу, 30 июля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +23…+25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

В 06:00 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 30 на 31 июля на ожидается до +12…+14 °C, облачно, без осадков.

Скорость ветра переменного направления 2−7 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В субботу, 31 июля, в Красноярске до +22…+24 °C днём и +11…+14 °C ночью, небольшая облачность, без осадков.

В воскресенье, 1 августа, в Красноярске ожидается до +23…+25 °C днём. Ночью — до +12…+14 °C. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 30 июля на юге Таймырского и в Эвенкийском муниципальных районах (МР) ожидается температура воздуха до +30…+32 °C. В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются дожди, местами грозы, при грозах шквалистые усиления ветра до 15−18 м/с. В Эвенкийском МР местами грозы, высокая пожарная опасность IV класса.

Читайте также: Сухие грозы стали причиной лесных пожаров в Красноярском крае