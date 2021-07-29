Сан-Паулу, Бразилия, 30 июля, 2021, 01:51 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в одном из павильонов главного киноархива Бразилии в городе Сан-Паулу, 29 июля сообщило издание Globo.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

На место инцидента направлены 11 пожарных расчетов. Сведений о пострадавших нет. Отмечается, что в апреле сотрудники учреждения предупреждали об угрозе пожара из-за самовозгорания нитроцеллюлозной пленки и плохого состояния архивов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2020 года произошел пожар на бразильском космодроме Алкантара.