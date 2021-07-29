Париж, 30 июля, 2021, 02:22 — ИА Регнум. В Париже вечером 29 июля неизвестный на автомобиле протаранил летнюю террасу бара, есть погибшие и пострадавшие. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал BFM.

Эдуард Моне. Бар в «Фоли-Бержер». 1882

По его данным, в результате произошедшего в семнадцатом округе французской столицы ДТП как минимум один человек погиб на месте. Ещё шестеро были доставлены в медучреждения с различными ранениями.

Водитель автомобиля, совершившего наезд, скрылся с места аварии. Полиция ведёт его поиск, опрашивает свидетелей и устанавливает все обстоятельства случившегося. В качестве вероятной причины трагедии предварительно называется превышение скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области в результате ДТП с большегрузом МAN погибли три человека.