Тегеран, , 08:26 — REGNUM 29 июля министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на встрече с послом Ирана в России Каземом Джалали призвал к углублению отношений с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Отметив, что в Республике Татарстан 1000 компаний активно работают в сфере сельского хозяйства и животноводства, Зяббаров сообщил, что в прошлом году в республике было произведено продукции на сумму 288 миллионов долларов.

Он подчеркнул, что Республика Татарстан является главным производителем сельскохозяйственной и животноводческой продукции в России. «Республика также активно работает в области производства халяльных товаров, произведя в прошлом году около 300 тонн такой продукции», — заявил министр.

Он также призвал к совместному производству сельскохозяйственной и животноводческой продукции Ираном и Татарстаном.

Ссылаясь на прочные политические отношения между двумя странами, посол Ирана в Москве приветствовал предложение татарского министра.

Джалали, однако, выразил сожаление по поводу того, что культурные и экономические отношения между Ираном и Россией отстают от уровня оборонных и технических связей. Он выразил надежду на создание рабочей группы, которая подготовит почву для сельскохозяйственного сотрудничества между Ираном и Республикой Татарстан.