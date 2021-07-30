Тегеран, 30 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. 29 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф и премьер-министр Сирии Хусейн Арнус встретились в сирийской столице для проведения переговоров. В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность расширения двусторонних экономических отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Сегодня Ось сопротивления сталкивается с экономической войной, и мы можем победить врага в этой войне посредством совместного сотрудничества в экономической и торговой областях», — заявил спикер парламента Ирана премьер-министру Сирии Арнусу на встрече, явно имея в виду санкции, введенные в отношении обеих стран.

Тем временем Калибаф выразил свое недовольство уровнем торгово-экономических отношений между странами Оси сопротивления, подчеркнув: «Если мы будем продолжать в том же духе, возникнет серьезная опасность для Оси сопротивления».

Далее он указал на жалобы экономических активистов и трейдеров и заявил:

«Тот факт, что компания или экономический активист (бизнесмен) не может выполнять свою работу или не мотивирован, противоречит основному правилу, которое нам нужно для ведения экономической войны, и не подходит для борьбы с врагом в экономической сфере, поэтому решение этих проблем является серьезной необходимостью».

Премьер-министр Сирии, со своей стороны, выразил признательность Ирану за помощь в борьбе с терроризмом, заявив, что сирийский народ никогда не забудет жертв, понесённых Ираном. Арнус также сослался на распоряжение сирийского президента Башара Асада об улучшении отношений с Исламской Республикой во всех областях, представляющих взаимный интерес.