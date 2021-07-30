Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Закон о выделении $2,1 млрд на дополнительную охрану Капитолия, а также на прием получивших убежище в США афганских переводчиков, принял американский Конгресс. Об этом 29 июля сообщается на сайте законодательного органа.

Инициатива одобрена как Сенатом, так и Палатой представителей. Теперь документ отправится на рассмотрение президентом США Джо Байденом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Федеральное управление авиации США (ФАУ) объявило о выделении $8 млрд в качестве помощи на восстановлении работы американских аэропортов, нарушенной из-за ситуации с коронавирусом.

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