Тегеран, 30 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. 29 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил сожаление в связи с жертвами в ходе недавней эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией, заявив о готовности Исламской Республики оказать содействие установлению прочного мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде выразил обеспокоенность в связи с продолжением пограничных столкновений между войсками Азербайджана и Армении на общих границах.

Он также выразил сожаление в связи с гибелью и ранениями мирных людей, призвав обе стороны проявлять сдержанность и подчеркнув необходимость мирного урегулирования пограничных споров.

Представитель Ирана также подчеркнул необходимость того, чтобы две страны преодолели напряженность и конфликты, уважая международно признанные границы.

Он далее подчеркнул необходимость достижения вечного мира в регионе Закавказья как можно скорее, выразив при этом готовность Исламской Республики Иран помочь сторонам установить устойчивый мир в регионе.