Тегеран, 30 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. 29 июля мужская сборная Ирана по футзалу обыграла сборную Узбекистана и вышла в финал Континентального чемпионата по футзалу в Таиланде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В полуфинальном матче Иран в тяжёлой борьбе одержал победу со счетом 7:5 над Узбекистаном. В финальном матче 30 июля иранская команда сыграет с Египтом или Таиландом.

Сборная Ирана, находясь в группе B соревнований и одолев команды из Литвы и Таджикистана, сыграла вничью со счетом 2: 2 против Египта.

Команда участвует в турнире в рамках подготовки к чемпионату мира по футзалу 2021 года, который пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября.

Иран сыграет с Аргентиной, США и Сербией в группе F соревнований мирового класса.