Тегеран, 30 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Иранский фильм «Ботокс» режиссера Кавеха Мазахери будет показан на 11-м Пекинском международном кинофестивале. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский фильм «Ботокс» планируется показать в секции «Вперед в будущее» 11-го Пекинского международного кинофестиваля. Это будет седьмой раз, когда иранский фильм будет показан на международных конкурсах.

«Ботокс» уже получил приз за лучший фильм на Международном кинофестивале в Фаджре и награды за лучший фильм и сценарий на Туринском кинофестивале в Италии.

Фильм рассказывает историю двух сестер Акрама и Азара, которые лгут об исчезновении своего брата, рассказывая всем, что он тайно переехал в Германию. Но через некоторое время одна из сестер превращает выдумку в реальность.

11-й Пекинский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 21 августа 2021 года.