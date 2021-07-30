Тегеран, 30 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Иран экспортировал в Ирак товаров на сумму 2,34 миллиарда долларов за первые три месяца иранского календарного года (с 21 марта по 21 июня), что на 54 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 июля.

Глава Совместной ирано-иракской торговой палаты Джаханбахш Санджаби, выступая на встрече в Керманшахе, заявил, что цифры показывают, что 95 процентов объемов двусторонней торговли приходилось на экспорт из Ирана в Ирак, который составил более 7,4 миллиарда долларов в прошлом иранском году (с 21 марта 2020 года по 21 марта 2021 года).

Санджаби отметил, что за тот же период Иран импортировал товаров на сумму 131 миллион долларов. По словам чиновника, наибольшую долю иранского экспорта в Ирак составили нефтехимическая продукция и нефтяные материалы на 2,7 миллиарда долларов.

Он подчеркнул, что в прошлом иранском году в соседнюю страну была экспортирована промышленная продукция на сумму 1,75 миллиарда долларов, сельскохозяйственная и пищевая промышленность общей стоимостью 1,74 миллиарда долларов, а также минеральные материалы (1,2 миллиарда долларов).

«Иран планирует увеличить объем экспорта до 20 миллиардов долларов в текущем и следующем иранском календарном году», — заявил Санджаби, отметив, что, учитывая потенциал рынка Ирака в 40−64 миллиарда долларов, Тегеран надеется достичь высокой доли экспорта в ближайшем будущем.