Тегеран, , 08:39 — REGNUM 29 июля президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что в ходе мероприятия Ид аль-Гадир в стране был выдвинут вопрос о дальнейшем государственном управлении. Таким образом, это событие рассматривается как начало преемственности исламского правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент выступил с речью на церемонии открытия национальных дорожных проектов с помощью видеоконференции, отметив: «Я связываю этот день с миграцией пророка Ислама из Мекки в Медину».

«Пророк пригласил людей в священную религию ислама в Мекке, но он инициировал исламское правительство в Медине; таким образом, миграция напрямую связана с началом исламского правления», — отметил Рухани.

Президент назвал событие Гадира вторым большим движением, заявив, что вопрос управления вновь поднимается во время данного события, так как миграция в Медину положила начало исламскому правительству, а Гадир стал началом преемственности исламского правительства.