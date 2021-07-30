Тегеран, 30 июля, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Единственная иранская женщина-судья на Олимпийских играх в Токио 2020 года была выбрана для оценки полуфинальных матчей по настольному теннису. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 июля.

Международный судья Ирана Симин Резаи продемонстрировала безупречные навыки судейства и профессиональные умения, в связи с чем главный судья игр позволил ей судить полуфинал.

По словам репортера IRNA в Токио, Резаи смогла должным образом судить предварительные и смешанные парные четвертьфиналы. Таким образом, ей было разрешено судить соревнования между сингапурцем Ю Мэнъюем и китайцем Чэнь Мэнем.

Юй Мэнъюй был побежден китайским чемпионом мира Чэнь Мэнем и будет бороться за бронзу на Олимпийских играх в Токио.

Международный судья Ирана Симин Резаи стала членом Комитета по правилам и регламенту Всемирной федерации настольного тенниса в 2017 году.