Тегеран, 30 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Напряженность между Ираном и Саудовской Аравией, которая привела к натянутым отношениям между ними на протяжении более пяти лет, постепенно ослабевает благодаря усилиям таких региональных стран, как Пакистан, Ирак, Оман и Катар. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 июля.

Проведение двусторонних переговоров, а также заявления иранских официальных лиц являются признаком того, что отношения между Тегераном и Эр-Риядом улучшаются.

Обе стороны разорвали свои связи в 2016 году. Отношения оставались разорванными до 2020 года, когда Дональд Трамп потерпел поражение на президентских выборах в США от Джо Байдена. После того, как Байден занял Белый дом в январе 2021 года, он внес изменения в политику страны на Ближнем Востоке, включая сокращение численности американских вооруженных сил в Западной Азии.

С учетом этих изменений и прогресса, достигнутого в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном, официальные лица Саудовской Аравии также изменили свой курс.

Изменение подхода саудовских властей является очевидным фактом. 28 апреля 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, отвечаяна вопрос в интервью о возможном возобновлении связей с Тегераном заявил: «Иран является соседним государством, и мы надеемся на хорошие отношения с ним». Бин Салман также отметил: «У нас есть интересы в Иране, и у них есть интересы в королевстве, чтобы продвинуть регион и мир к росту и процветанию».