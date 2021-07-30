Тегеран, , 08:50 — REGNUM 29 июля постоянный представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади объявил, что Соединенные Штаты хотят «взять в заложники ядерную сделку 2015 года, чтобы продолжить кампанию давления на ракетную программу Ирана и региональное влияние страны». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гарибабади указал на позицию Верховного лидера в отношении Запада и особенно Соединенных Штатов, заявив, что американские официальные лица утверждают, что они готовы вернуться к своим обязательствам по ядерному соглашению, получившему название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но их поведение не подтверждает такое утверждение.

«Власти США заявили, что их возвращение к СВПД зависит от потенциальных дальнейших переговоров по региональным вопросам, которые совершенно не имеют отношения к ядерным переговорам», — отметил он, подчеркнув, что американская администрация также воздерживается от отмены эмбарго на поставки оружия, что является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Гарибабади сообщил, что американские власти не хотят отменять санкции против более чем 500 иранцев, которые были запрещены по распоряжению администрации Трампа на основании неуместных оправданий, касающихся неядерных вопросов.