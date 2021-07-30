Москва, , 10:32 — REGNUM Проект по созданию карбоновых полигонов является заделом для национальной системы мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов.

Плоды климатического просвещения Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальковна онлайн-конференции «Новый месяц Года науки и технологий «Климат и экология»: программа развития карбоновых полигонов», прошедшей 29 июля 2021 года.

Главные навыки и компетенции профессионального климатического образования

Министр уверен, что создание таких полигонов решает и образовательную задачу, так как сегодня не существует такой специальности, по которой обучающиеся студенты не должны иметь специальный блок знаний, умений, навыков, касающихся темы климата.