Лос-Анджелес, США, 30 июля, 2021, 00:16 — ИА Регнум. В сеть выложили видео со съёмок кинокомикса «Флэш». Ролик был опубликован 29 июля на twitter-странице The Flash Film News.

Gage Skidmore Эзра Миллер (справа)

Эзра Миллер появился на съёмочной площадке в образе Барри Аллена. Поклонники кинокомиксов DC обратили внимание, что на нём был надет новый костюм Флэша с метками для захвата движений.

https://twitter.com/FlashFilmNews/status/1420802444360093696

Ранее ИА REGNUM сообщило, что производство фильма «Флэш» было приостановлено из-за происшествия на съёмочной площадке. Оператор, снимавший сцену с Бэтменом, столкнулся с дублёром и попал под мотоцикл супергероя (бэтцикл), после чего был госпитализирован.