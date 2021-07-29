Сыктывкар, 29 июля, 2021, 23:53 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от COVID-19 завершили 143 132 человека. План по иммунизации населения выполнен на 39,7%. Об этом в своем видеообращении «Вконтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

Вакцина

«У нас остается 13 тысяч доз вакцины, это не очень много — хватит примерно на пять дней. Поэтому мы просим федеральный центр о дополнительной поставке вакцины», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми скончались десять пациентов с коронавирусом. На лечении остаются более пяти тысяч человек.