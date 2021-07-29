Оттава, 29 июля, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Бывший нападающий челябинского «Трактора» Понтус Оберг продолжит карьеру в системе клуба из Национальной хоккейной лиги.

Anderson41.com «Оттава»

Согласно данным журналиста Криса Джонстона, шведский хоккеист согласовал однолетний двусторонний контракт с «Оттава Сенаторз».

В прошедшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Трактор» и набрал 23 (10+13) очка.