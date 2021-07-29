Питтсбург, США, 29 июля, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Дэнтоном Хейненом.

Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

Сообщается, что стороны согласовали однолетний контракт на сумму 1,1 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата за «Анахайм» и набрал 14 (7+7) очков.