Экс-форвард «Анахайма» Хейнен стал игроком «Питтсбурга»
Питтсбург, США, 29 июля, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Дэнтоном Хейненом.
Логотип хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»
Сообщается, что стороны согласовали однолетний контракт на сумму 1,1 миллиона долларов.
В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата за «Анахайм» и набрал 14 (7+7) очков.