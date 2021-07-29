Сент-Пол, США, 29 июля, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Защитник Джонатан Меррилл продолжит карьеру в составе «Миннесоты Уайлд».

Nhl.com Матч Лос-Анджелес Кингз и Миннесота Уайлд

По данным журналиста Майкла Руссо, бывший игрок «Монреаль Канадиенс» договорился с «дикарями» об однолетнем контракте с окладом в размере 850 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата за «Монреаль» и не смог отличиться результативными действиями.

В общей сложности Меррилл провел в НХЛ 405 матчей, набрав в них 66 (12+54) очков.