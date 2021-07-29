Вашингтон, 29 июля, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Запуск американского космического корабля Starliner к МКС решено отложить из-за нештатной ситуации с двигателем российского модуля «Наука» после его стыковки с Международной космической станцией, сообщили 29 июля в пресс-службе NASA.

Boeing CST-100 Starliner

Запуск Starliner, который был запланирован на завтра, 30 июля, откладывается. Американцы пояснили, что хотят дать время экипажу МКС провести проверку работы модуля «Наука» и удостовериться, что МКС будет готова к прибытию Starliner.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля «Наука» успешно пристыковалась к МКС, но двигатели модуля неожиданно начали работать. В результаты на 45 градусов изменилась высота станции.