Манчестер, Великобритания, 29 июля, 2021, 23:40 — ИА Регнум. «Фенербахче» заинтересован в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры.

Fckrasnodar.ru Мачт «Краснодар» — «Фенербахче»

По данным портала TNT Sports, турецкий клуб уже контактировал с представителями «манкунианцев» по поводу трансфера бразильского футболиста.

В прошлое летнее трансферное окно «МЮ» ответил отказом на запрос «Лацио» о трансфере Перейры за сумму меньше, чем 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Перейра отличился 3 (1+2) очками по системе «гол+пас» в 26 матчах чемпионата Англии.