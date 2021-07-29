Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Джонатан Кимбл Симмонс может вернуться к роли комиссара Джеймса Гордона в фильме «Бэтгёрл». Об этом 29 июля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Расплата». реж Гэвин О’Коннор. 2016. США Джей Кей Симмонс

По имеющейся у издания информации, актёр сейчас ведёт переговоры со студией DC. Отметим, что Симмонс должен был повторить роль Гордона в сиквеле «Лиги справедливости», однако Warner Bros. и DC решили отказаться от реализации проекта этого кинокомикса.

Для справки: Джонатан Кимбл Симмонс также сыграл Джеймса Гордона в версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Поклонники кинокомиксов также знают его по роли главного редактора газеты «Дейли Бьюгл» в фильмах Marvel.