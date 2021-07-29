Даллас, США, 29 июля, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Клуб НХЛ «Даллас Старз» на своем официальном сайте сообщил о заключении контракта с защитником Яни Хаканпя.

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

Сообщается, что соглашение рассчитано на три года со среднегодовым окладом в размере 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист выступал за «Анахайм» и «Каролину». В регулярном чемпионат финн провел 57 матчей и набрал 4 (2+2) очка.