Тегеран, 29 июля, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Очередная партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в Иран, сообщает 29 июля Tasnim.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V» в Иране

Уточняется, что иранцам из России доставлено 100 тысяч доз вакцины.

Напомним, Иран получает «Спутник V» с февраля 2021 года. Кроме того, в Иране налажено производство этой вакцины.

В июне в Иран была доставлена девятая партия «Спутник V» — также 100 тысяч доз.