Токио, 29 июля, 2021, 23:24 — ИА Регнум. TOHO animation выложила в сеть первый тизер-трейлер полнометражного аниме-фильма «Магическая битва 0». Ролик был опубликован 29 июля на YouTube-канале кинокомпании.

Фигурка в стиле аниме

Картина будет представлять собой приквел к сериалу «Магическая битва», в центре повествования будет находиться ученик Токийского магического техникума Юта Оккоцу. Главного героя озвучит актёр Мегуми Огата (Neon Genesis Evangelion). Премьера фильма в Японии запланирована на 24 декабря 2021 года.

Напомним, первый сезон аниме-сериала «Магическая битва» студии MAPPA выходил с 3 октября 2020 года по 27 марта 2021-го. В основу шоу легла одноимённая манга Акутами Гэгэ.