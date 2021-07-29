Москва, 29 июля, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Блогер Михаил Литвин подготовил квест с призами для одного из своих подписчиков. Ролик с процессом розыгрыша подарков он опубликовал на своём YouTube-канале 29 июля.

Автомобили

По правилам квеста, подписчик Литвина должен был попасть бильярдным шаром по одной из нескольких коробок, находясь при этом в вертолёте на высоте 40 метров. Всего участник мог использовать три попытки.

Подписчику удалось попасть по коробке, в которой в качестве приза был указан автомобиль. Литвин выполнил условия квеста и подарил участнику машину стоимостью 3 млн рублей.

Добавим, что за первые три часа после публикации ролика его посмотрели более 807 тыс. человек. А более 214 тыс. человек поставили видео отметку «нравится».