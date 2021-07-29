Скопье, 29 июля, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Глава самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация— Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Християн Мицкоски заявил, что региональная интеграционная инициатива Open Balkan должна стать инициативой Евросоюзу.

European People's Party Християн Мицкоски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Мицкоски заявил, что у Северной Македонии нет полноценной альтернативы ЕС, и что страна должна немедленно начать переговоры с Европейским союзом, поскольку она заслуживает этого больше, чем 10 лет переговоров.

Напомним, в рамках инициативы Open Balkan Северная Македония, Сербия и Албания намерены объединить рынки, с целью подготовиться к вступлению в ЕС.