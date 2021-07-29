Вашингтон, 29 июля, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Американская сторона готова возобновить переговоры с Ираном по ядерной сделке и ждёт, когда в республике завершится переходный период после президентских выборов, сообщила 29 июля журналистам зампресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иран. Ядерная программа

Жан-Пьер «Мы готовы вернуться в Вену для продолжения переговоров».

По словам представителя американской администрации, Вашингтон и сейчас заинтересован во взаимном соблюдении договорённостей по ядерной программе Ирана. Она сказала, что не может пока назвать дату следующих, седьмых по счёту, переговоров в Вене.

Напомним, в Вене по ядерной сделке с Ираном прошло шесть раундов переговоров. В них, помимо США и Ирана, принимают участие делегации стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка), в том числе и российская.