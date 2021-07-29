Архангельск, 29 июля, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Депутаты Архангельской городской думы обнародовали доходы за 2020 год. Самым богатым парламентарием оказался Сергей Чанчиков (ЕР), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Согласно опубликованным сведениям, годовой доход Чанчикова составил 166,5 млн рублей. В собственности у него автомобиль Lexus LX570, земельный участок площадью2295 квадратных метров и половина доли в участке площадью более 19 тысяч квадратных метров. Также Чанчикову полностью или частично принадлежит8 нежилых помещений площадьюот 4,1 до 442,8 квадратных метра. В пользовании депутата числится квартира площадью 78,2 квадратных метра.

Супруга Чанчикова за 2020 год задекларировала 235,22 миллионарублей. Ей принадлежит автомобиль LEXUS RX200T. В пользовании квартира площадью 159,6 квадратныхметра и несколько земельных участков и 45 нежилых помещений.

Отметим, что Сергей Чанчиков женат на дочери самого богатого депутата областного Собрания Александра Фролова, доходы которого за прошлый год составили 239,9 млн рублей.

Самый скромный доход задекларировал депутат от КПРФ Виталий Морозков — всего 84,5 тысяч рублей. В собственности у народного избранника квартира площадью 30,4 кв метров.