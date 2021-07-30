Москва, 30 июля 2021, 10:32 — REGNUM В науках о Земле появились такие направления, как адаптация и смягчение климата. Об этом заявил Заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов на онлайн-конференции «Новый месяц Года науки и технологий «Климат и экология»: программа развития карбоновых полигонов», прошедшей 29 июля 2021 года.
Станислав Кутузов считает, что в России настало очень благоприятное время для того, чтобы прийти в науку.
По его мнению, именно финансовая поддержка науки со стороны государства привела к тому, что возраст основной доли исследователей в 2020 году составил 30−39 лет. «Конечно, тут есть и объективные демографические причины», — добавил он.
Сотрудник РАН рассказал на конференции о своём исследовании по публикационной активности статей с ключевыми словами «изменение климата»: по данным Web of Science в 2020 году было опубликовано 43 000 статей. По его подсчетам, с 2000 года количество статьей по этой теме удваивается каждые 4−5 лет, что свидетельствует о том, что такого рода исследования очень востребованы и получают хорошее финансирование.
Большинство рецензируемых журналов не принимают статьи по проблемам изменения климата, противоречащие достигнутому «консенсусу» в грантовом климатологическом сообществе, ядром которого является МГЭИК. Ответственные министерства на обращения ученых о грубых научных подлогах, лежащих в основании международных соглашений по климату, с помощью которых России наносится многомиллиардный ущерб, отвечают отписками в стиле «благодарим вас за активную гражданскую позицию». Об этом читайте, например, статью профессора Игоря Мазурина «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания» и его другие публикации.
Очень скоро мы увидим, на что на самом деле будут истрачены 8 млрд бюджетных рублей: на настоящие научные исследования, необходимые для защиты экономики России от мошеннической западной климатической политики, для разработки научно обоснованной национальной системы климатического и экологического регулирования, или на формирование у российской научной молодежи привычки подчиняться достигнутому консенсусу между западным ангажированным научным сообществом и российским зеленым лобби.
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