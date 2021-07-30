Москва, 30 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В науках о Земле появились такие направления, как адаптация и смягчение климата. Об этом заявил заведующий отделом гляциологии Института географии РАН Станислав Кутузов на онлайн-конференции «Новый месяц Года науки и технологий «Климат и экология»: программа развития карбоновых полигонов», прошедшей 29 июля 2021 года.

Климат

« Это то, что сейчас интересует в первую очередь и население, и правительство. Повестки, которые формируются правительствами для своих докладов для Международной группы экспертов по изменению климата, они направлены на ответы на вопросы о последствиях и о мерах: что мы сможем сделать, чтобы не допустить дальнейшего роста температуры планеты », — подчеркнул он актуальность новых междисциплинарных направлений.

Станислав Кутузов считает, что в России настало очень благоприятное время для того, чтобы прийти в науку.

« Существует довольно много мер поддержки. Буквально вчера Министерство образования заявило о том, что бюджет молодёжных грантов составит более 8 млрд рублей », — объяснил он свою позицию.

Wikimedia Что происходит на самом деле? Существует острая необходимость в проведении строгой критики научной обоснованности оценок и рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата

По его мнению, именно финансовая поддержка науки со стороны государства привела к тому, что возраст основной доли исследователей в 2020 году составил 30−39 лет. «Конечно, тут есть и объективные демографические причины», — добавил он.

Сотрудник РАН рассказал на конференции о своём исследовании по публикационной активности статей с ключевыми словами «изменение климата»: по данным Web of Science, в 2020 году было опубликовано 43 000 статей. По его подсчетам, с 2000 года количество статьей по этой теме удваивается каждые 4−5 лет, что свидетельствует о том, что такого рода исследования очень востребованы и получают хорошее финансирование.

Большинство рецензируемых журналов не принимают статьи по проблемам изменения климата, противоречащие достигнутому «консенсусу» в грантовом климатологическом сообществе, ядром которого является МГЭИК. Ответственные министерства на обращения ученых о грубых научных подлогах, лежащих в основании международных соглашений по климату, с помощью которых России наносится многомиллиардный ущерб, отвечают отписками в стиле «благодарим вас за активную гражданскую позицию». Об этом читайте, например, статью профессора Игоря Мазурина «Фальсификация и подлог! Переход на «зеленую» экономику не имеет оправдания» и его другие публикации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мошенническая торговля правами на выбросы парниковых газов

Очень скоро мы увидим, на что на самом деле будут истрачены 8 млрд бюджетных рублей: на настоящие научные исследования, необходимые для защиты экономики России от мошеннической западной климатической политики, для разработки научно обоснованной национальной системы климатического и экологического регулирования, или на формирование у российской научной молодежи привычки подчиняться достигнутому консенсусу между западным ангажированным научным сообществом и российским зеленым лобби.