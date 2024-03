Токио, 29 июля, 2021, 23:06 — ИА Регнум. В сети появилась новая информация об игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Об этом 29 июля сообщил портал Comicbook.

Nintendo-europe.com Nintendo Switch Lite

Специализирующийся на новостях о Nintendo инсайдер, известный в Twitter под ником Samus Hunter, заявил, что он «сомневается», что компания сообщит новости о проекте во время сентябрьской трансляции Nintendo Direct. Он отметил, что в лучшем случае поклонники серии могут ожидать, что Nintendo сообщит небольшую новость о сиквеле Breath of the Wild «через несколько месяцев».

https://twitter.com/SamusHunter2/status/1420121045483282432

Напомним, релиз игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild состоялся более четырёх лет назад, 3 марта 2017 года. Это приключенческая ролевая игра с отрытым миром, 18-я по счёту в серии.