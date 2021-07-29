Милан, Италия, 29 июля, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Руководство «Милана» готово снова расстаться с защитником Маттиа Кальдара.

(сс) Maarten Van Damme Символика ФК Милан

По данным журналиста Николо Скиры, миланский клуб ведет переговоры об аренде футболиста с «Венецией», «Торино» и «Сампдорией».

Кальдара перешел в «Милан» из «Аталанты» еще в 2018 году, но ни разу не принял официального участия в матчах чемпионата Италии в футболке «россонери».

Последние два сезона защитник провел в составе «Аталанты» на правах аренды, проведя в общей сложности 20 матчей в Серии А.