Вашингтон, 29 июля, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Американская актриса Скарлетт Йоханссон подала иск к компании Disney. Об этом 29 июля пишет портал DTF.

Instagram.com/seriouslyscarlett Скарлетт Йоханссон

По данным портала, причиной иска стал единовременный релиз фильма «Чёрная вдова» в кинотеатрах и на онлайн-платформе Disney Plus. Как отмечают представители актрисы, это является осознанным нарушением договора со стороны компании.

По словам менеджеров Йоханссон, она лишилась процентов с кассовых сборов в результате выхода фильма на сервисе. Сумма денежных потерь артистки оценивается в $50 млн.

ИА REGNUM напоминает, что премьера фильма «Чёрная вдова», в котором Йоханссон исполнила главную роль, состоялась 9 июля 2021 года. На данный момент кассовые сборы киноленты составляют более $318 млн.