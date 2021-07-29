Сочи, Краснодарский край, 29 июля, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Сочи» одержал уверенную победу над азербайджанской «Кешлей» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «сочинцев».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Первая встреча также была выиграна россиянами, «Сочи» на своем поле выиграли всухую — 3:0.

Подопечные тренера Владимира Федотова встретятся с победителем противостояния «Партизан» — ДАК в третьем отборочном раунде.