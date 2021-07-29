Пекин, 29 июля, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Авторы многопользовательской игры Naraka: Bladepoint в жанре королевской битвы выпустили трейлер её версии для консоли PlayStation 5. Ролик был опубликован 29 июля на YouTube-канале портала IGN.

Store.steampowered.com NARAKA BLADEPOINT

Авторы показали геймплей (игровой процесс) консольного варианта игры. Пока студия 24 Entertainment не назвала сроки его релиза, лишь сообщила, что он находится в разработке.

Напомним, полноценный релиз ПК-версии Naraka: Bladepoint запланирован на 12 августа 2021 года. Тестовый вариант игры в пике собрал в сервисе Steam 120 тыс. человек.