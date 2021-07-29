Скопье, 29 июля, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 29 июля заявил, что в этот день в Скопье был начат путь к сотрудничеству между странами Западных Балкан.

Влада на Република Македонија Зоран Заев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что все участники форума экономического форума в Скопье стремятся в Европейский союз, однако на данный момент политика ЕС провалилась, и Брюсселю следует сначала разобраться в себе, а потом обращаться к балканским политикам.

Напомним, свыше 300 балканских предпринимателей собрались в Скопье на экономический форум, который открылся 29 июля. В рамках форума состоялась встреча премьер-министров Албании и Северной Македонии, Эди Рамы и Зорана Заева и президента Сербии Александра Вучича