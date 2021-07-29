Москва, 29 июля, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Продюсер Максим Фадеев заключил «очень интересную» сделку по продаже прав на музыку его артистов. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте 29 июля.

Instagram.com/fadeevmaxim Максим Фадеев

https://www.instagram.com/p/CR6Z3VRLS1n/

Фадеев продал права на музыку, креативы и образы его подопечных неизвестному покупателю. «Такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса… Что же касается моей дальнейшей деятельности — останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе», — сообщил он.

Фадеев также заявил, что перестанет заниматься продвижением музыкантов. «Артистами заниматься больше не буду никогда», — пишет продюсер.

Ранее Максим Фадеев высказался относительно ЛГБТ-пропаганды со стороны СМИ. Он считает, что «ценности традиционной любви начинают обесценивать» и навязывают это как «норму» его детям.