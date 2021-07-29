Рим, 29 июля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. В Риме в четверг, 29 июля, начинается саммит министров культуры страны «большой двадцатки».

Sib-catholic.ru Крест в Колизее

Первые торжественные церемонии прошли в Колизее. Вечером 29 июля министров ждут в президентском дворце на концерте Роберто Мути.

Приветственное слово в начале саммита произнес премьер-министр Италии Марио Драги. Пандемия, на некоторое время закрыв театры и музеи, невольно напомнила о той огромной роли, которую играет культура в жизни общества, отметил он