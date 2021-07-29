Мармарис, Турция, 29 июля, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Ещё один человек стал жертвой бедствия в Турции — лесных пожаров, передаёт 29 июля TRT.

Пресс-служба правительства Забайкальского края Дым лесного пожара

Комментируя развитие ситуации с лесными пожарами в Турции, министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли уточнил:

«К сожалению, в результате пожаров погиб ещё один человек. Это произошло в районе [города] Мармариса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 июля в Анталье не могут потушить пожары, распространяемые из лесной зоны. В Турции отмечается порядка десяти очагов распространения пожаров.

Экстренные службы ведут борьбу с огнём. До сих пор было известно о троих погибших и порядка 60-ти госпитализированных. Пострадавшими считаются 183 человека.