Из-за пожаров в Турции погибли четыре человека
Мармарис, Турция, 29 июля, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Ещё один человек стал жертвой бедствия в Турции — лесных пожаров, передаёт 29 июля TRT.
Пресс-служба правительства Забайкальского края
Дым лесного пожара
Комментируя развитие ситуации с лесными пожарами в Турции, министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли уточнил:
«К сожалению, в результате пожаров погиб ещё один человек. Это произошло в районе [города] Мармариса».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 июля в Анталье не могут потушить пожары, распространяемые из лесной зоны. В Турции отмечается порядка десяти очагов распространения пожаров.
Экстренные службы ведут борьбу с огнём. До сих пор было известно о троих погибших и порядка 60-ти госпитализированных. Пострадавшими считаются 183 человека.