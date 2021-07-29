Twitter тестирует функцию показа товаров в аккаунтах компаний
Вашингтон, 29 июля, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В социальной сети Twitter тестируют новую функцию под названием «Магазин». Об этом 29 июля сообщает издание vc.ru.
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По данным СМИ, благодаря этой опции в профилях брендов появится список товаров с ценами. При этом пользователи смогут приобрести продукцию компании, не выходя из соцсети.
Добавим, что на данный момент функция «Магазин» доступна нескольким брендам в США. При этом она отображается только на iOS-устройствах.