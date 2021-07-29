Кишинёв, , 22:16 — REGNUM Против посла Молдавии в России Владимира Головатюка, которого сегодня, 29 июля, отозвали в Кишинёв для консультаций, было много провокаций в республике, заявил моладвский экс-президент Игорь Додон в интервью Moldova 1.

Борьба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам лидера Партии социалистов Республики Молдова, новое парламентское большинство в республике уже давно решило отозвать Головатюка, как и других дипломатов. Чтобы отзыв посла выглядел прилично, изыскиваются поводы, отметил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Головатюка вызвали в Кишинёв для консультаций «на неопределённый срок». Головатюк занял должность посла Молдавии в России во время президентства Додона.

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