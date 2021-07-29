Мадрид, 29 июля, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Испанский спортсмен Бенитес Арнандес отреагировал на слова фигуристки Татьяны Навки относительно участия мужчин в художественной гимнастике. Об этом 29 июля пишет портал MediaLeaks.

Fyodor Markushevich Татьяна Навка

Как отмечает портал, Арнандеса удивила реакция Навки на его выступление в соревнованиях по художественной гимнастике. «…поражает, что это олимпийская чемпионка, спортсменка, которая, по идее, должна поддерживать спорт и спортсменов… Даже если тебе это не нравится, нужно принимать. В общем, очень жаль», — поделился испанец.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Татьяна Навка опубликовала в своём Instagram-аккаунте ролик с выступлением Арнандеса на соревнованиях по художественной гимнастике. Она выступила против участия мужчин в этом виде спорта, считая, что «это перебор».