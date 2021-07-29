Редвуд-Сити, США, 29 июля, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Electronic Arts выложила в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса футбольного симулятора FIFA 22. Ролик был опубликован 29 июля на YouTube-канале EA SPORTS FIFA.

Игра FIFA 20

Поклонникам серии, в частности, показали, как в обновлённой FIFA будет работать технология Hypermotion, которая будет эксклюзивной для версий игры для консолей PS5, Xbox Series X и Xbox Series S. Таким образом, они получили возможность оценить новые анимации футболистов, которых в игре будет более четырёх тысяч.

Напомним, ранее Electronic Arts сообщила, что она захватывала уникальные движения спортсменов во время матчей, чтобы впоследствии перенести их в игру при помощи Hypermotion. Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.