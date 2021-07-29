Оттава, 29 июля, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Канадская компания Syvlester. ai представила приложение для распознавания настроения кошки по фотографии. Об этом 29 июля пишет портал MediaLeaks.

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По данным портала, разработка под названием Tably основана на искусственном интеллекте, который определяет эмоции животного. Приложение оценивает состояние кошки на фото по данным о размере зрачков, положении головы, усов и ушей.

По словам создателей Tably, приложение поможет улучшить здоровье кошки. «Мы считаем, что животные могут прожить более здоровую и долгую жизнь, если люди будут активнее заботиться о них», — объясняют представители компании.

Добавим, что для использования приложения необходима регистрация. В систему также можно войти через свой Google-аккаунт.