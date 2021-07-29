Скопье, 29 июля, 2021, 22:23 — ИА Регнум. За сутки в результате исследования 3764 образцов в Северной Македонии выявили 54 новых носителя коронавируса. Еще 12 человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 29 июля в министерстве здравоохранения Северной Македонии.

Скопье

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 156 225 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончались не скончался ни один пациент с этим заболеванием. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5491. Кроме того, 150 333 пациента в стране выздоровели. Лечение в стране проходит 401 человек.